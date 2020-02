Meghan Markle : sa carrière d'actrice prête à être relancée

Ce n'est plus un secret, Meghan Markle est prête à retrouver sa carrière au cinéma. Si elle avait dû abandonner son métier d'actrice en épousant le prince Harry, Meghan Markle voit de nouveau les portes s'ouvrir depuis qu'elle n'a plus son titre royal. Devenu indépendant financièrement, le couple débute une nouvelle vie où les opportunités s'annoncent déjà riches. Installée dans une somptueuse demeure sur l'île de Vancouver au Canada, Meghan Markle profite de son quotidien avec son fils Archie. Selon une source proche qui s'est confiée au DailyMail ce 10 février, Meghan Markle "n'a aucun regret". "Elle dit qu'elle et Harry ont l'impression qu'un poids énorme s'est levé", est-il raconté.

Meghan Markle prépare ses projets

Loin de la famille royale et de ses anciennes obligations, Meghan Markle peut passer "des moments privilégiés en famille". "Meghan cuisine et fait des plats maison pour Archie. (...) Toute l'attention est portée sur Archie. (...) Elle et Harry ont une routine quotidienne faite de yoga et de longues randonnées", a confié la source. Mais Meghan Markle occupe aussi son temps pour préparer ses projets professionnels. "Meghan m'a dit que son travail avec Disney était loin d'être terminé. La voix off n'est qu'un début et il y a plus de collaborations qui vont arriver", est-il indiqué. Il y a plusieurs semaines, Meghan Markle avait déjà signé un contrat avec les studios Disney pour prêter sa voix à un projet au profit de l'organisation de protection des éléphants, Elephants Without Borders. Comme l'avait révélé "The Sun", cette même source a affirmé que Meghan Markle est à la recherche d'un agent pour préparer son retour. Les parents d'Archie "peuvent à peu près tout faire de chez eux, organiser des rendez-vous et former une future équipe de collaborateurs".

Par Marie Merlet