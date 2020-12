Meghan Markle : sa demi-soeur Samantha victime de violences conjugales ?

Depuis quelques années maintenant, la famille de Meghan Markle ne cesse de faire parler d'elle. En effet, les relations entre l'épouse d'Harry et sa demi-soeur semblent on ne peut plus tendues. Dans une récente interview accordée au Daily Star, l'écrivaine s'en était violemment prise à sa demi-soeur. "Il n'y avait aucune excuse pour changer comme ça parce que personne ne lui avait fait de mal, c'était juste égoïste et elle ressemblait à un écureuil amassant des noix pour l'hiver". Elle a ensuite accusé sa soeur d'utiliser les gens "comme des tremplins" et que "beaucoup de personnes peuvent en témoigner". Elle ne s'était pas arrêtée là puisqu'elle avait ensuite qualifié Meghan Markle de personne "égoïste et insensible".

une situation pas inédite

Des mots forts qui n'ont cessé de creuser le fossé entre Meghan Markle, qui a récemment gagné un procès contre une agence de paparazzis et sa demi-soeur. Mais il semblerait que Samantha soit aujourd'hui dans une position délicate. En effet, selon le Daily Mail, elle se serait rendue à la police de Lakeland en Floride pour se plaindre de son mari. Elle aurait livré un témoignage glaçant dans lequel elle explique que ce dernier lui aurait fait subir des violences domestiques. Samantha Markle est en fauteuil roulant depuis 10 ans maintenant à cause d'une sclérose en plaque. Peinant à se déplacer, elle aurait demandé à son conjoint de l'aider pour se rendre aux toilettes, ce dernier aurait alors refusé avant de la frapper au visage.

Ce n'est pas la première fois que Samantha Markle rapporte ce genre d'agissements. Suite à une précédente plainte, Mark Philips a été incarcéré avant d'être libéré dans l'attente de son procès.

Par J.F.