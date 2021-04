Meghan Markle : sa première apparition publique enceinte et avec Archie

Meghan Markle fait encore beaucoup parler d'elle. Il y a quelques jours, la jeune femme était la grande absente des obsèques du Prince Philip. Enceinte de son deuxième enfant, les médecins ne lui avaient pas donné l'autorisation de faire un voyage en avion de plus de 11 heures. Absente, la femme du prince Harry a malgré tout eu une petite attention pour la reine Elizabeth II. Quelques heures avant les obsèques du prince Philip, elle lui aurait en effet passé un coup de téléphone pour lui apporter tout son soutien. Meghan Markle était accompagnée d'Archie qui a également adressé un petit mot à son arrière-grand-mère. Une conversation qui est restée privée mais selon le magazine People, cet échange aurait redonné le sourire à la reine Elizabeth II.

une rare apparition

Meghan Markle est restée en contact avec Harry durant son périple au Royaume-Uni. Selon le magazine People, il appelait tous les jours sa petite famille : "Meghan et Harry sont restés en contact tous les jours. Elle sait que le voyage en Angleterre a été difficile pour Harry. Il ne voulait pas laisser Meghan et Archie seuls. Meghan a insisté tous les jours sur le fait qu'ils allaient bien. Elle n'a pas voulu qu'il s'inquiète".

Le Prince Harry ne s'est donc pas éternisé en Angleterre. Quelques heures après les obsèques, il a souhaité retrouver sa femme et son petit garçon. Mais il a dû être soumis aux règles sanitaires strictes en vigueur en Californie. Harry doit donc respecter en isolement dix jours avant de reprendre le cours de sa vie. En attendant cette période, c'est donc Meghan Markle qui amène le petit Archie à la crèche. Ce mercredi 21 avril, elle a été aperçue dans les rues de Los Angeles avec son baby bump bien présent et Archie dans ses bras. Des photos qui vont évidemment faire le tour du monde.

Pregnant Meghan Markle, Archie seen for first time since Harry's US return https://t.co/elKNwHjw5b pic.twitter.com/6pQ4D4poqY — Page Six (@PageSix) April 22, 2021

