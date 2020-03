Meghan Markle snobée par Kate Middleton ? Une vidéo fait le buzz

Meghan Markle et le prince Harry sont de retour au Royaume-Uni pour la première fois depuis leur décision de partir s'installer au Canada. Alors qu'ils respectent leurs derniers engagements royaux, leurs retrouvailles avec Kate Middleton et le prince William étaient scrutées. Entre les deux frères, des rumeurs de distance étaient apparues après la diffusion d'un documentaire retraçant le voyage de Meghan et Harry en Afrique du Sud. Le papa d'Archie révélait à demi-mot des tensions avec son frère aîné. D'après des proches de William, ce dernier s'inquièterait de la médiatisation de la relation de son frère avec Meghan Markle. Si l'apaisement était de mise, des rumeurs de tension entre leurs deux femmes sont relancées lundi 9 mars.

Un signe de Meghan Markle snobé par Kate et William

Sur une vidéo diffusée sur Twitter et Instagram, les deux couples royaux se rendent dans l'Abbaye de Westminster pour les célébrations du Commonwealth. On y découvre le prince Harry et Meghan Markle déjà installés sur un banc. Le prince William et Kate Middleton arrivent juste après. Au moment de s'asseoir, Harry et sa femme semblent leur adresser un "Hi" à William et Kate. Meghan Markle fait même un signe de la main au couple…mais ne reçoit aucune réponse de leur part ! Kate Middleton ne semblant même pas regarder dans leur direction… Les deux couples seraient-ils en froid ? Ont-ils préféré rester discrets ? Une chose est sûre, ce geste fort a fait le tour des réseaux et a été largement analysé. L'exil du prince Harry et de sa femme est de toutes les conversations et n'en finit plus d'être commenté.

The Duchess of Sussex waves to the Duke & Duchess of Cambridge as they arrive at the #CommonwealthDay Service pic.twitter.com/G5S4382d0w — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020

Par Valentine V.