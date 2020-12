Meghan Markle : son apparition remarquée sur une chaîne de télévision américaine

Le prince Harry et Meghan Markle sont, depuis le 31 mars dernier, libre de s'exprimer en leurs propres noms et ne sont plus associés à la famille royale. Depuis cette date qui marque le début de leur émancipation, le couple mène une nouvelle vie loin du protocole, aux Etats-Unis. Après avoir pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre le mouvement Black Lives Matter ou en interview pour se confier sur sa fausse couche, Meghan Markle vient de franchir un nouveau cap en signant une apparition télévisée sur une chaîne de grande écoute.



La duchesse de 39 ans est en effet apparue dans une séquence pré-enregistrée pour la chaîne américaine CNN et diffusée dimanche 13 décembre 2020 dans le segment "CNN Heroes", un programme qui rend hommage depuis 14 ans aux "gens ordinaires qui s'engagent à rendre le monde meilleur". L'actrice de la série "Suits" a tenu à prendre la parole pour rendre hommage aux citoyens qui ont particulièrement oeuvré durant la pandémie de coronavirus pour venir en aide aux personnes vulnérables.



En direct du jardin de leur nouvelle villa de Montecito, Meghan Markle s'est affichée radieuse et a ainsi parlé durant environ deux minutes pour remercier "les individus qui se sont relayés afin de s'assurer que les besoins les plus élémentaires de nos communautés soient satisfaits" au cours de l'année qui vient de s'écouler et qu'elle a qualifié de "défi universel pour tout le monde".

Meghan Markle : nouveau leader en devenir ?

Alors que tout le monde la voit déjà s'engager en politique aux Etats-Unis, Meghan Markle a de nouveau démontré ses talents d'oratrice avec un texte bien ficelé. "Face à cette réalité dévastatrice, nous avons vu la puissance de l'esprit humain et les façons remarquables dont les communautés réagissent en ces temps difficiles. Nous avons vu le bien chez les gens, chez nos voisins et dans des communautés entières qui se rassemblés pour dire qu'ils ne resteraient pas les bras croisés pendant que les autres souffriraient de la faim. (...) Et lorsque ceux qui sont immunodéprimés ou vulnérables ne pouvaient pas quitter leur domicile, nous, en tant que communauté, nous sommes présentés pour livrer la nourriture dont ils avaient besoin à leur portée" a-t-elle lancé avant de conclure : "Ce soir, nous célébrons ces héros discrets, dont certains que je connais et d'autres que nous applaudissons de loin".



Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx — CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020

Par E.S.