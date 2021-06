Meghan Markle : son livre pour enfants reçoit de cinglantes critiques

En mai dernier, Meghan Markle semblait ravie à l'idée de dévoiler son nouveau projet : un livre pour enfants. D'autant plus qu'en se lançant dans l'écriture, l'ancienne actrice ajoutait une corde à son arc. Son livre, intitulé "The Bench", est inspiré des relations entre père et fils. Un projet auquel le prince Harry et Archie ont forcément contribué d'une manière ou d'une autre. "Tout a commencé par un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des Pères", se rappelle Meghan Markle. Publié aux éditions Random House Publishing, cet ouvrage est en vente depuis le 8 juin 2021. Le livre souhaite "rappeler les différentes formes que l'amour peut prendre dans une famille moderne", le tout "à travers les yeux d'une mère". La maman d'Archie et Lilibet Diana a également prévu une version audio, narrée par elle-même.

Un livre qui "pourrait faire détester la lecture à toute une génération"

Mais malheureusement, le nouveau projet de Meghan Markle ne semble pas plaire à tout le monde. En plus du flop annoncé au niveau des ventes en raison d'une brouille entre son éditeur et la chaîne de librairies Waterstones, les critiques sont cinglantes. Pour Alex O'Connell, critique pour le journal "The Times", "l’histoire manque tellement d’action et de péril qu’on se demande presque si le travail d’écriture a été délégué à un meuble". La journaliste indépendante Claire Allfree, de son côté, se demande "comment un éditeur a pu juger bon de publier cet ensemble d’homélies aux rimes mal assorties et qui défient la grammaire". Dans un article du "Telegraph", Ella Whelan note : "Le livre sans humour de Meghan Markle pourrait faire détester la lecture à toute une génération". Des mots très durs.

Par Matilde A.