Meghan Markle : son père dévoile des photos d'enfance inédites

Meghan Markle ne porte pas son père dans son cœur. Entre le père et la fille, la communication est rompue. Il faut dire que ce dernier ne manque pas de la critiquer et d'étaler son opinion dans la presse. Il a ainsi comparé la famille royale britannique à une secte. Puis il s'en est pris violemment à Harry. "J’ai l’impression qu’il se sent au-dessus de tout le monde et qu’il pense avoir le droit de dénigrer les gens. Et je ne peux pas l’accepter. C’est de l’arrogance", a-t-il déclaré au Sun début janvier. Il avait prévenu qu'il irait encore plus loin. Dans un documentaire diffusé mercredi 22 janvier sur Channel 5, il a en effet dévoilé au grand public des photos et des vidéos très personnelles jamais vues auparavant.

Des vidéos du premier gala de Meghan Markle

Meghan bébé sur le lit, Thomas en train de changer les couches de sa fille, le premier spectacle de Meghan… Dans le documentaire diffusé sur Channel 5, le père de la duchesse de Sussex a ressorti des cartons des photos très privées. Durant 90 minutes, il est revenu sur l'enfance de la femme d'Harry. Sa naissance et ses premières années raconte-t-il, furent "les plus heureuses de sa vie". "Quand elle est née, je n'aurais pas pu être plus heureux. Ils me l'ont donnée, j'ai vu son visage, ses petits doigts enroulés autour des miens. Je savais qu'elle allait être quelqu'un de spécial", a témoigné Thomas Markle devant les caméras de Channel 5. Thomas divorce de Doria quand Meghan est âgée de 6 ans. La fillette part vivre chez sa mère avant de revenir chez son père à l'âge de 11 ans. Elle y restera jusqu'à sa majorité. A 12 ans, elle débute la danse et fait des galas à l'école. Son père filme tout. Sur les vidéos, on voit une Meghan enjouée, tout sourire sortir de scène et se précipiter vers Thomas. Une autre vidéo la montre en train de pêcher ou bien encore en train de jouer dans la neige.

Si Meghan voulait rester discrète et vivre en paix loin des paparazzis et de la presse, c'est loupé. Avec ce documentaire, son père est allé très loin dans la divulgation de sa vie privée.

Par Mélanie C.