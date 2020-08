Meghan Markle souhaite voter aux présidentielles américaines

C'est un nouveau revers pour la famille royale. Libérée de ses fonctions royales avec le prince Harry, Meghan Markle reprend en main sa vie loin du protocole. Alors que le couple vient de déménager à nouveau, pour s'offrir une luxueuse demeure près de Santa Barbara, l'actrice américaine a pris une décision que les membres de la famille royale ne peuvent se permettre. Lors des élections présidentielles américaines en novembre prochain où Donald Trump s'oppose à Joe Biden, Meghan Markle ira voter, a-t-elle annoncé dans une interview pour le magazine américain "Marie Claire". "Je sais ce que c’est d’avoir une voix et je connais aussi le sentiment d’en être privée", a-t-elle confié.

"Je sais que beaucoup d’hommes et de femmes se sont battus pour que nous puissions être entendus. Et cette opportunité, ce droit fondamental, est notre capacité à exercer notre droit de vote et à faire entendre toutes nos voix", a-t-elle poursuivi sur son intention de faire entendre sa voix. Si Meghan Markle a désormais la possibilité de voter puisqu'elle a quitté ses fonctions royales, elle s'oppose aux coutumes de la famille royale devant rester politiquement neutre. Ainsi, la reine Elizabeth II et les membres de la monarchie britannique ne votent pas. "Une de mes citations préférées, auquel mon mari et moi faisons référence trop souvent, est de Kate Sheppard, l’une des personnalités à la tête du mouvement suffragiste en Nouvelle-Zélande, et qui dit 'Ne pensez pas que votre vote ne compte pas tant que cela. La pluie qui rafraîchit un sol desséché est faite de simples gouttes'. C’est pourquoi je vote", a assuré la duchesse de Sussex qui marque un nouvel éloignement avec sa belle-famille.

Meghan Markle opens up about why she's voting in our August 2020 digital issue: "I know what it's like to have a voice, and also what it's like to feel voiceless."