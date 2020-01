Meghan Markle souriante : première apparition publique depuis l'annonce du retrait

Le 8 janvier dernier, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé leur désir d'indépendance dans un message posté sur leur compte Instagram officiel. "Nous avons l'intention de renoncer au rôle de membres 'senior' de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir sa Majesté la reine. Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale, avec laquelle il est né, tout en fournissant à notre famille de se concentrer sur le prochain chapitre de notre vie, notamment en créant une nouvelle œuvre de bienfaisance".

Un retrait qui divise les Britanniques, comme l'ont révélé plusieurs sondages du Daily Mail. Quant à la presse anglaise, elle n'a pas été tendre avec les parents d'Archie. Certains médias ont même parlé de "Megxit", en référence au Brexit. Depuis plusieurs mois, Meghan Markle est victime d'acharnement médiatique, les tabloïds britanniques épiant ses moindres faits et gestes.

Depuis cette annonce choc, Meghan Markle et le prince Harry sont parvenus à trouver un accord avec la reine Elizabeth II. Actuellement au Canada, l'ancienne actrice de la série "Suits" a donné de son temps pour la bonne cause. En effet, elle a rendu visite à deux associations le mercredi 15 janvier 2020, à Vancouver. Une première sortie publique scrutée par les journalistes du monde entier.

Dans un premier temps, Meghan Markle s'est rendue dans les locaux du "Dowtown Eastside Women's Centre", une association qui aide des femmes et des enfants en difficulté. Sur Facebook, l'organisation a posté un cliché sur lequel la duchesse de Sussex apparaît tout sourire (voir ci-dessous). "Elle s'est beaucoup intéressée à ce qui arrive aux femmes de cette communauté, qui nous le savons, sont marginalisées et ont fait face à différents défis et obstacles à leur bien-être", a confié à l'AFP Kate Gibson, la directrice de l'établissement. Ensuite, Meghan Markle a donné de son temps pour une autre association caritative, "Justice for Girls". "La duchesse de Sussex Meghan Markle a effectué une visite pour parler de justice climatique pour les femmes et des droits des peuples autochtones", a précisé l'association sur sa page Twitter.

Yesterday, The Duchess of Sussex, Meghan Markle visited to discuss climate justice for girls and the rights of Indigenous peoples. Was great to talk about the importance of a holistic approach to social justice, and the power of young women’s leadership. #DuchessOfSussex pic.twitter.com/M9LaqEELl7