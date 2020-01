Meghan Markle a-t-elle forcé la main au prince Harry pour tout quitter ?

On ne peut pas dire qu’ils ne s’y attendaient pas. En annonçant qu’ils ne souhaitaient plus honorer leur rôle de membres seniors au sein de la famille royale, Meghan et Harry savaient pertinemment dans quelle tourmente ils s’embarquaient. Il faut dire qu’on ne badine pas avec la couronne. Impossible de quitter Buckingham Palace sans avoir à rendre des comptes à la gardienne du temple. Alors lundi 13 janvier, Elizabeth II avait organisé une réunion de crise, dans l’espoir de dissuader son petit-fils de prendre une toute autre trajectoire de vie. Des espoirs qui n’ont malheureusement pas porté leurs fruits. Alors la monarque de 93 a mis beaucoup d’eau dans son vin et a accepté de bousculer ses principes, autorisant ainsi une "période de transition" pour Meghan et Harry. Un accord qui n’a pas du tout calmé les ardeurs des médias britanniques, encore sous le choc de ce qu’ils estiment être une "trahison" de la part du prince Harry à l’égard de sa grand-mère.

Meghan markle derrière l’annonce choc ?

Outre-Manche, une grande partie de l'opinion publique pense que Meghan Markle a eu une très grande influence sur le choix du prince Harry de tourner le dos à la couronne britannique. Très critiquée depuis ses premiers pas au sein de la famille Windsor, l’ex-actrice américaine ne s’attire pas les faveurs de ses concitoyens d’adoption. Pire encore, Meghan Markle est sans cesse décrite comme une fine manipulatrice qui téléguiderait les pensées, les faits et les gestes de son époux. De fausses allégations selon Isabelle Rivière, cheffe du service Royautés du magazine Point de vue, invitée sur le plateau de "C à vous" mardi 14 décembre. Selon elle, le prince Harry avait déjà pensé à s’éloigner de la couronne, bien avant sa rencontre avec Meghan : "Ce n'est pas soudain, le prince Harry évoquait déjà les difficultés dans une interview donnée au printemps 2017. C'est le fruit d'une décision longuement mûrie. C'est une décision de couple. Ce n'est pas une décision qui appartient seulement à Meghan. Après son départ de l'armée de britannique, au début des années 2010, il avait déjà voulu quitter son rôle de membre senior de la famille royale." L’honneur de Meghan Markle est presque sauvé. Presque…

Par Sarah M