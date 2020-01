Meghan Markle trop dépensière ? Le coût de sa garde-robe dévoilé

Les critiques s'enchainent pour Meghan Markle. Si l'ancienne actrice avait fait rêver des millions de jeunes femmes à travers le monde à l'annonce de son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle est depuis devenue la cible des Britanniques. Et alors que le prince Harry et elle ont pris la décision de renoncer à leurs fonctions au sein de la famille royale, le Daily Mail vient de dévoiler le coût de la garde-robe de la jeune maman depuis son mariage avec le frère du prince William. Selon le journal, les dépenses estimées pour les tenues de l'ancienne actrice s'élèveraient à plus d'un million d'euros. Si les maisons de couture et les designers prêtent souvent leurs pièces à la duchesse de Sussex, le Daily Mail assure que Meghan Markle aurait dépensé rien que le jour de son mariage environ 537 465 euros pour sa robe Givenchy et les accessoires.

Plus d'un million d'euros en moins de deux ans

Des dépenses assez faramineuses qui auraient été couvertes par le prince Charles grâce à l'allocation qu'il verse chaque année à ses deux fils. Mais cette source de revenus risque bien de disparaitre rapidement. Selon le Daily Mail, le prince Charles menacerait son fils de ne plus lui verser de fonds s'il se retire de ses fonctions royales, soit près de 2,7 millions d'euros. Une décision qui serait soutenue par une grande partie des Britanniques puisque ces derniers estiment que Meghan et Harry ne devraient plus recevoir de financement du Duché s'ils partent. Si la menace est mise à exécution, le couple perdrait une subvention qui couvre 5% de ses dépenses. Pour continuer à financer leur train de vie actuel, Meghan Markle pourrait donc reprendre le chemin des studios.

Par Alexia Felix