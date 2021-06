Meghan Markle : un flop couru d'avance pour son livre pour enfants ?

Décidément, Meghan Markle ne vit pas une période facile. "Page Six" révélait en début de semaine que des ossements humains ont été retrouvés sur une route située à proximité du domicile de Meghan Markle et du prince Harry. Une découverte macabre qui a eu lieu le 24 mai dernier lors de travaux d'aménagement paysager. Pour Meghan Markle qui rêvait d'une vie sans stress, loin de la famille royale britannique, c'est un nouveau coup dur. Mais ce n'est pas le seul que la maman d'Archie doit encaisser ces derniers jours. Selon "The Sun", la sortie de son livre pour enfants, "The Bench", pourrait faire un véritable flop. Et pour cause, alors que la publication est prévue pour le 8 juin prochain, Waterstones, une chaîne de librairies britannique majeure, comparable à la FNAC en France, a décidé de retirer le livre de Meghan Markle de ses rayons.

La sortie est prévue pour le 8 juin !

L'actrice américaine, aperçue dans la série "Suits" sur Netflix, n'y est pour rien. Cette décision prise par Waterstones intervient en raison d'une relation très tendue avec l'éditeur de Meghan Markle, Penguin Random. Ce dernier a décidé de limiter la chaîne de librairies Waterstones d'acheter autant de livres qu'elle le souhaitait. Une décision qui ne passe pas du tout. "Nous ne boycottons pas les titres PRH mais nous faisons tout notre possible pour que la disponibilité pour les clients reste bonne malgré la baisse globale des stocks", a fait savoir Waterstones. Si ce conflit n'est pas résolu avant la sortie du livre de Meghan Markle, "cela pourrait avoir un impact sur les ventes", prévient "The Sun".

Par Matilde A.