Meghan Markle : une éditorialiste lynchée sur Twitter après son passage sur BFMTV

Moins d'une semaine après l'annonce choc de Meghan Markle et du prince Harry sur leur désir d'indépendance, la reine Elizabeth II a organisé une réunion de crise dans sa résidence située à Sandringhman dans le Norfolk. Une discussion à laquelle les princes William et Charles ont participé, tout comme le prince Harry. Seule Meghan Markle manquait à l'appel. Actuellement au Canada, elle a participé à ces pourparlers par téléphone.

En fin de journée, la nouvelle est tombée : le début d'un accord a été trouvé entre la reine et son petit-fils. "Il a été conclu qu'il y aurait une période de transition dans laquelle le Duc et la Duchesse de Sussex passeraient du temps au Canada et au Royaume-Uni" (via royal.uk). Dans ce même communiqué officiel du Palais de Buckingham, la reine s'est exprimée. "Je respecte et comprends leur souhait de vivre une vie familiale plus indépendante, tout en demeurant une entité importante de la famille royale".

Des propos jugés "infâmes"

Pour commenter cette décision, Olivier Truchot a reçu dans son émission "BFM Story" plusieurs intervenants, dont Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au "Daily Telegraph" de Londres. "Ça n'est pas un accord", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "Il y a deux dangers réels qui font peur à la famille royale. Le premier, c'est la rupture totale avec une séparation complète (...) Ensuite, Meghan et Harry avaient commencé des négociations avec des chaînes américaines dans le but de donner une interview exclusive dans laquelle leurs amis disaient : 'Vous savez, ils vont tout lâcher'".

Dans la suite de ses explications, l'éditorialiste a fait une comparaison jugée "douteuse" et "raciste" par certains internautes sur le mariage du prince Harry avec Meghan Markle. "On raconte que la famille royale est raciste, que l'Angleterre est raciste et qu'on a été obligé de partir. Il pensait qu'il avait épousé Halle Berry et il se retrouve avec Rokhaya Diallo", a-t-elle dit. Ce à quoi Olivier Truchot a répondu : "Je vous laisse propriétaire de cette formule". Sur Twitter, les messages à l'encontre d'Anne-Elisabeth Moutet n'ont pas manqué d'affluer. Quant à Rokhaya Diallo, la militante antiraciste et féministe citée par l'éditorialiste a réagi (voir ci-dessous).

Tranquillement, l’éditorialiste Anne-Elisabeth Moutet du @dailytelegraph fait une comparaison douteuse et irrespectueuse entre #MeghanMarkle et @RokhayaDiallo ! Ce racisme pernicieux a encore de beaux jours devant lui ! #tartuffe https://t.co/lFCmqxuCEp — Gilles Johnson (@gillesjohnson) January 14, 2020

Honte aux plateaux de télévision français qui invitent une femme aussi raciste comme Anne Elisabeth Moutet pour commenter sur la vie privée du Prince Harry et faire la promotion du racisme en France.Effrontée et ignorante,elle ne sait pas ce que veut dire Humanité et Fraternité pic.twitter.com/jb6y5zaZdg — Asma Mucci (@AsmaMucci) January 14, 2020

#racisme Au sujet de Harry et Meghan: « On pensait qu’il avait épousé Halle Berry et il se retrouve avec Rokhaya Diallo »

Est-il impossible de parler d’une femme noire comme d’un être singulier? Pourquoi juger de sa respectabilité en la comparant à d’autres femmes noires? pic.twitter.com/HakHf1op7o — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) January 13, 2020

Parmi la multitude d’actrices et d’activistes, vous choisissez de la comparez à deux femmes noires... hasard ? Et quelle logique y’a-t-il a me citer au lieu d’une américaine? Reconnaissez a minima que votre inconscient est imprégné de préjugés raciaux!https://t.co/M8OCYdUlhI https://t.co/aRaKXRoDXh — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) January 13, 2020

Par Non Stop People TV