Meghan Markle : Une vidéo compromettante refait surface

Depuis l'annonce choc du prince Harry et de Meghan Markle qui ne souhaitent plus honorer leur rôle de membres seniors au sein de la famille royale, la maman du petit Archie est sous le feu des critiques dans la presse britannique. Accusée d'être une manipulatrice qui téléguiderait les pensées, les faits et les gestes du prince Harry, Meghan Markle a pu compter sur le soutien de Isabelle Rivière, cheffe du service Royautés du magazine Point de vue, invitée sur le plateau de "C à vous" en décembre dernier : "Ce n'est pas soudain, le prince Harry évoquait déjà les difficultés dans une interview donnée au printemps 2017. C'est le fruit d'une décision longuement mûrie. C'est une décision de couple. Ce n'est pas une décision qui appartient seulement à Meghan. Après son départ de l'armée britannique, au début des années 2010, il avait déjà voulu quitter son rôle de membre senior de la famille royale".

Meghan Markle se vante d'être une menteuse

Mais alors que Meghan Markle doit également faire face aux récents propos de son père Thomas Markle, l'ancienne actrice se retrouve une nouvelle fois au centre d'une polémique. Le Daily Mail a ressorti une vidéo compromettante d'une émission à laquelle la femme du prince Harry participait il y a quelques années pour la promotion de la série Suits. Sur les images, Meghan Markle assure avoir menti pour décrocher un rôle. Alors qu'aux États-Unis il existe un syndicat qui regroupe près de 100 000 artistes, y adhérer permet d'obtenir la carte "Screen Actors Guild" qui permet alors de décrocher des rôles plus facilement. Meghan Markle a ainsi fait croire qu'elle possédait cette carte afin d'être retenue pour la série "Century City" en 2003 : "J'étais une telle fraude", s'était amusée dans la vidéo Meghan Markle. Si la série a été annulée au bout d'une saison, ce mensonge a permis à Meghan Markle de décrocher d'autres rôles. Une vidéo qui ne risque pas de redorer le blason de la duchesse de Sussex.

La vidéo est à découvrir ici

Par Alexia Felix