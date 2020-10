Meghan Markle victime de harcèlement, son message poignant

Les moindres faits et gestes de Meghan Markle sont scrutés et analysés de près. Au coeur de nombreuses polémiques, la femme du prince Harry est souvent montrée du doigt. Si au début de leur relation, l'ex actrice de Suits a été à de nombreuses reprises critiquée, le harcèlement dont elle a été victime a atteint son apogée lors de l'annonce du Megxit en janvier dernier... Depuis que Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de s'éloigner de la famille royale britannique et de poser leurs valises en Californie pour élever leur fils, la mère d'Archie est la personne la plus "trollée" au monde. A l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, Meghan Markle et le prince Harry ont accepté de répondre à des questions d'adolescents lors du podcast "Teenager Therapy" et se sont confiés sur le harcèlement dont est victime la jeune maman...

"C'est presque insurmontable"

Meghan Markle sait de quoi elle parle et a démarré : "Je peux en parler personnellement parce ce que l’on m’a dit qu’en 2019, j’ai été la personne la plus trollée du monde entier. Pourtant, durant huit mois de cette année-là, je ne me suis même pas montrée. J’étais en congé maternité, ou avec mon bébé. Mais malgré ça, on a pu fabriquer des choses. Et c’est presque insurmontable. Et c’est tellement énorme que vous ne pouvez même pas savoir ce que ça fait, parce que peu importe que vous ayez 15 ou 25 ans, si des gens disent des choses sur vous, qui ne sont pas vraies, cela ne peut que faire du mal à votre santé mentale."

"une spirale négative"

De son côté, le prince Harry a ajouté quelques mots pour soutenir sa femme mais également tous les adolescents victimes de cyber-harcèlement : "Meghan parle de son expérience à l’échelle globale, mais si vous êtes une jeune fille ou un jeune garçon à l’école, c’est cela votre monde, et si vous êtes attaqué, harcelé ou moqué en ligne… c’est exactement la même chose. C’est très facile d’être pris et bloqué dans une spirale négative, mais nous avons tous le choix d’essayer de nous défaire de la négativité de nos vies." Le père d'Archie a tenu à donner quelques conseils pour faire face à ces critiques : "J’ai fait le choix de ne pas lire ou voir et de m’éloigner de tout ça, pour me concentrer sur le côté positif et optimiste. Ce que j’ai vu ces dernières années, ce sont des gens qui se cachent derrière des pseudos en ligne. Ils disent des choses que personne ne dirait en face de la personne." Il a notamment reconnu s'être mis à la médidation. De sages propos qui pourraient en aider plus d'un.

Par Solène Sab