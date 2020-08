Meghan Markle victime de racisme ? Ces accusations envers les collaborateurs de la reine

Les dessous du retrait du prince Harry et de Meghan Markle de la famille royale ne cessent de se dévoiler. Lorsque le couple a créé la surprise en annonçant cette décision pour partir au Canada avant de s'installer à Los Angeles avec le petit Archie, de nombreuses raisons ont été évoquées. Le besoin du prince Harry de protéger sa famille et de s'éloigner de l'attention médiatique, ou encore un protocole royal trop lourd à supporter, aurait poussé le couple à poursuivre un autre chemin. Avec la sortie très attendue du livre "Finding Freedom" ce mardi 11 août, les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand réservent à nouveau de multiples révélations.

De graves accusations

Pour promouvoir la biographie du prince Harry et de Meghan Markle, le journaliste Omid Scobie était invité ce lundi 10 août dans l'émission "Good Morning America". Il a alors assuré que l'intégration de Meghan Markle n'a pas été facile à cause d'un racisme venant des collaborateurs de la reine Elizabeth II. "Evidemment que leur décision de déménager aux Etats-Unis n'est pas que la conséquence de ce racisme envers Meghan, mais cela a tout de même joué un rôle", a-t-il expliqué. De graves accusations que le journaliste a réitéré en faisant part de sa propre expérience au sein du palais. "Je n'oublierai jamais le moment où un assistant proche de la reine, m'a dit : "Je ne me serais jamais attendu à ce que vous parliez comme ça". C'est peut-être ce genre de tacle qui a fait du mal à Meghan", a-t-il raconté à propos d'une remarque au sujet de sa double nationalité.

Explosive new book about Harry and Meghan’s royal exit. co-author of gives our an inside look at the couple’s side of the story. — Good Morning America (@GMA) August 10, 2020

Par Marie Merlet