Megxit : Attaqués par Donald Trump, Meghan Markle et le prince Harry lui répondent

C’est ce 31 mars 2020 que le "Megxit" prendra effet de manière officielle. En janvier dernier, le prince Harry et Meghan Markle ont en effet annoncé leur intention de prendre leur envol et de s’émanciper de la famille royale. Une décision controversée que la reine Elizabeth II a bien du mal à digérer et qui fait encore débat dans tout le royaume. Il y a quelques heures, il a d’ailleurs été révélé que le duc et la duchesse de Cambridge se sont contentés d’envoyer un mail à la monarque pour lui faire part de leur choix rebel.

Qu’importent les critiques, Meghan et Harry ont déjà changé de mode de vie. Après quelques mois dans une luxueuse demeure de Vancouver, les jeunes parents ont décidé de mettre le cap sur Los Angeles. S’ils comptaient y passer leurs vacances d’été, ils ont finalement décidé de poser leurs valises dans la ville ensoleillée de Californie pour se rapprocher de Doria Ragland, la maman de Meghan Markle, qui y réside depuis toujours… mais aussi pour des raisons fiscales !

Et en parlant d’argent justement, Donald Trump a annoncé la couleur au couple princier : il n’a pas l’intention de payer les considérables frais liés à leur sécurité. Sur Twitter, son terrain de jeu favori, le président des États-Unis a déclaré : "Je suis un grand ami et grand admirateur de la reine et du Royaume-Uni. Il a été rapporté que Harry et Meghan, qui ont quitté le Royaume, devaient résider de façon permanente au Canada. Maintenant ils ont quitté le Canada pour les États-Unis. Cependant, les États-Unis ne paieront pas pour leur sécurité et leur protection. Ils doivent payer !".

Un message bien salé auquel Omid Scobie, le porte-parole du couple, s’est empressé de répondre en assurant que Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas l’intention de demander au gouvernement américain des ressources concernant leur frais de sécurité. En février dernier, la reine Élizabeth II avait d’ailleurs annoncé qu’elle continuerait de les aider en assurant justement les dépenses liées à leur sécurité.





I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!