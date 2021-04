Obsèques du Prince Philip : Harry présent, mais sans Meghan Markle

Ce vendredi 9 avril, le Prince Philip s'éteignait à 99 ans. C'est le palais de Buckingham qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié sur Twitter : "C'est avec une profonde tristesse que sa majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor".

Le palais a ensuite annoncé que les obsèques auraient lieu le 17 avril prochain à la St George's Chapel à Windsor. Des funérailles qui ne pourront pas avoir lieu en public à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. Seulement 30 personnes pourront être présentes pour rendre un dernier hommage au Prince Philip.

des retrouvailles très attendues

Et évidemment, tout le monde se demandait si le prince Harry et Meghan Markle allaient être présents lors de ces obsèques. En effet, depuis leur interview à Oprah Winfrey le 7 mars prochain, les relations entre le couple et la famille royale semblent plus que tendus.

Après quelques heures de spéculation, la nouvelle vient de tomber. Harry sera bien présent aux obsèques de son grand-père, mais sans Meghan Markle. Enceinte, les médecins n'ont pas donné leur accord pour qu'elle fasse un voyage en avion de plus de 11 heures.

Le couple s'est déjà fait remarquer pour leur hommage on ne peut plus sobre envers le Prince Philip. En effet, ils n'ont pas fait de déclarations publiques, c'est sur le site de leur fondation Archewell qu'ils ont rendu hommage au mari d'Elizabeth II : "Son Altesse Royale le duc d’Edimbourg. 1921-2021. Merci pour votre service, vous allez nous manquer”.

Par J.F.