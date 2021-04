Obsèques du Prince Philip : Meghan Markle absente, la reine Elizabeth II réagit

Le 17 avril prochain, tous les regards seront tournés vers la St George's Chapel à Windsor. Les obsèques du Prince Philip se dérouleront en petit comité à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. Mais afin que les Britanniques et le monde entier puissent lui rendre un dernier hommage, la cérémonie sera retransmise en direct à la télévision.

Une cérémonie qui sera vivement suivie et qui marquera également les retrouvailles entre le Prince Harry et sa famille. Il n'est pas revenu en Angleterre depuis son interview controversée avec Meghan Markle dans laquelle le couple accusait la royauté d'avoir fait preuve de racisme. Le couple s'est déjà fait remarquer pour son sobre hommage envers le Prince Philip. En effet, ils n'ont pas fait de déclaration publique. C'est sur le site de leur fondation "Archewell" qu'ils ont rendu hommage au mari d'Elizabeth II : "Son Altesse Royale le duc d’Edimbourg. 1921-2021. Merci pour votre service, vous allez nous manquer".

un soulagement pour meghan markle

Les Britanniques se demandaient donc si le couple allait être présent lors de cette cérémonie. Ces derniers ont rapidement mis fin au suspense. Harry a annoncé qu'il sera présent aux obsèques de son grand-père mais sans Meghan Markle. Enceinte, les médecins n'ont pas donné leur accord pour qu'elle fasse un voyage en avion de plus de 11 heures. Une décision qui a fait réagir la reine Elizabeth II. Une source proche du couple a déclaré au magazine "People" qu'elle avait parfaitement compris cela : "Il a toujours été acquis que Harry reviendrait en Angleterre pour le décès de son grand-père. Elizabeth II comprend pourquoi elle ne peut pas voyager en ce moment".

