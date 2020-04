Pierre-Jean Chalençon : sa relation avec un membre de la famille royale dévoilée

Depuis le 31 mars dernier, le prince Harry et Meghan Markle volent officiellement de leurs propres ailes. C’est en effet à cette date que leur départ de la famille royale a pris effet. Installés au Canada, les parents du petit Archie ont finalement mis le cap sur Los Angeles, aux États-Unis. Alors que leur nouveau mode de vie est passé à la loupe et vivement commenté, le tabloïd anglais "The Sun" a récemment rapporté que Meghan et Harry viennent de faire l’acquisition pour 14 millions de dollars de la maison californienne du comédien américain Mel Gibson.

De quoi faire réagir Pierre-Jean Chalençon sur Twitter. Offusqué, le célèbre collectionneur avait en effet relayé l’article publié par "The Sun" en écrivant : "Cette famille est indécente… Des smicards sans leur famille… Le monde perd pied et eux… bref qu’on leur coupe la tête" avant d’ajouter : Je trouve le comportement de Harry et de son épouse indécent en cette période si compliquée pour des millions de gens".

Pierre-Jean Chalençon en couple avec un membre de la famille royale ?

Face à la surprise de certains internautes, sur ses propos sur le couple princier, Pierre-Jean Chalençon tente visiblement de se justifier. Ce mardi 14 avril 2020, le collectionneur a de nouveau publié un surprenant tweet : "J’ai été l’amant de la cousine de Camilla, l’épouse de Charles d’Angleterre… alors cette famille royale, je la connais !!!".

Confiné dans le Palais Vivienne à Paris, l’acolyte de Sophie Davant a accepté d’en dire plus sur cette relation secrète à nos confrères de Télé Loisirs. Le collectionneur assure avoir eu une romance avec la petite-cousine de Camilla Parker Bowles. Une idylle qui date de 1999. Cette année-là, Pierre-Jean Chalençon a 30 ans et se trouve en Australie pour "monter une exposition sur Napoléon". Passionné d’histoire, il a alors la chance de fréquenter la haute société locale et profite d’un passage à la télévision australienne pour promettre à une potentielle fiancée la chevalière en diamant qu’il porte au doigt…

"Le lendemain, j’ai vu arriver deux cents nanas, dont une très belle femme. C’était une petite-cousine de Camilla Parker Bowles. Nous sommes restés plusieurs mois ensemble." a-t-il confié sans donner plus de détails.

