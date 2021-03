Piers Morgan : le célèbre présentateur anglais évincé après ses propos critiques envers Meghan Markle

"Je suis désolé, je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Je ne la croirais pas si elle me lisait un bulletin météo." Ces propos acerbes envers Meghan Markle auront coûté sa place à Piers Morgan, l’animateur vedette de l’émission « Good Morning Britain » diffusée sur la chaîne ITV. Il a remis en doute les révélations de Meghan Markle quant à sa santé mentale et ses idées suicidaires alors qu’elle vivait encore en Angleterre. Le journaliste Alex Beresford, qui officie également sur ITV, s’est ouvertement opposé à son collègue le mardi 9 mars sur le plateau de l’émission. Ce dernier, qui qualifie "d’acharnement" le comportement de Piers Morgan envers l’ex duchesse de Sussex, a jugé le comportement de son collègue "diabolique".

Un départ fracassant du plateau

Il semblerait que Piers Morgan n’ait pas apprécié que Meghan Markle "coupe les ponts" avec lui et aurait "toujours de sérieuses inquiétudes quant à la véracité de beaucoup de choses qu'elle a dites" tout en admettant que la santé mentale et le suicide étaient "des choses extrêmement graves qui devraient être prises très au sérieux". Son départ explosif du plateau a conduit à son évincement pur et simple de l’émission qu’il présentait. Plus de 40.000 plaintes avait été déposées auprès de l’Ofcom, l’équivalent du CSA britannique, après les propos choquants du présentateur. L’association de défense de la santé mentale, Mind, a également vivement critiqué cette prise de position. La mère de Archie avait confié à Oprah Winfrey avoir eu des idées suicidaires pendant sa première grossesse, et qu’elle n’avait malheureusement bénéficié d’aucun soutien de la part de la famille royale. Une interview qui a fait l'effet d'une bombe en Grande-Bretagne. La reine Elizabeth II elle-même s'était déclarée "attristée" par difficultés vécues par Meghan et Harry pendant leurs années à Buckingham.

Par Sarah Chelly