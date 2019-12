Prince George : ce cadeau surprenant qu'il a demandé au Père Noël

Que peut demander un enfant qui a déjà tout ? Le petit prince George est le fils aîné de Kate Middleton et du prince William, ce qui fait donc de lui l'héritier de la couronne. Dans la famille royale britannique, les fêtes de Noël sont un moment unique qu'il faut partager auprès des siens. Si le prince George a déjà confectionné le traditionnel gâteau de Noël en compagnie de son père, de son grand-père, le prince Charles et de son arrière grand-mère, la Reine Elisabeth II, il y a une autre coutume que le petit prince a réalisé avec plaisir et il s'agit d'écrire sa lettre au Père Noël. D'ailleurs, le prince George, qui avait laissé échapper un indice sur le prénom de son cousin, Archie Harrison, a demandé un cadeau bien spécial pour ce Noël 2019 !

C'est le prince William, qui est inquiet pour la santé de son frère, qui a révélé les envies de son fils dans l'émission culinaire "Berry Royal Christmas". Il a notamment confié ce que le prince George avait commandé au Père Noël, dans la lettre qu'il lui a écrite et ses désirs sont tout à fait honnêtes. Cependant, il n'est pas un petit garçon comme les autres puisqu'il ne rêve pas d'un circuit de voitures mais plutôt d'une paire de jumelles pour explorer les oiseaux, qui sont sa grande passion. Le duc de Cambridge a par ailleurs ajouté : "Il adore dessiner, c’est un très bon dessinateur. Nous allons peut-être lui donner quelque chose pour le dessin ou le football. Il aime tout autant le football". L'héritier à la couronne aurait également inscrit une nouvelle raquette de tennis et un baby-foot dans sa lettre au Père Noël, alors que sa petite sœur, la princesse Charlotte a demandé un poney... rien que ça !

The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George prepared special Christmas puddings which will form part of 99 puddings distributed by @PoppyLegion across the UK and the Commonwealth, as the charity marks its 99th year in 2020. pic.twitter.com/hNohlncSYd