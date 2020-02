Prince Harry au cœur d’un nouveau scandale : des vidéos pornos sur le site de la famille royale

Voilà un nouveau scandale dont la reine Elizabeth II et dont le prince Harry se seraient bien passés… Un scandale digital qui touche notamment le site officiel de la famille royale. En plus d’exposer de manière officielle l’actualité des différents membres de la famille la plus célèbre d’Angleterre, le site "The Royal Family" permet aux citoyens du monde entier de suivre l’actualité de tous les pays du Commonwealth, mais aussi de découvrir les associations caritatives soutenues par les membres de la royauté. Et c’est justement dans cette rubrique qu’une erreur de taille s’est glissée durant les dernières heures : un lien de renvoi direct vers un site pornographique chinois.

Le prince Harry au cœur du scandale

S’il essaie en ce moment de se faire oublier - entre autres à cause de son émancipation surprise de la famille royale, de son départ précipité avec sa femme Meghan Markle pour le Canada ou encore ses deals financiers douteux avec une banque controversée - le prince Harry se voit malgré lui, lié à la polémique.

En effet, le renvoi vers le site chinois classé X était associé à la page de l’organisme gallois « Dolen Cymru », une organisation basée à Cardiff dans le but de créer des liens avec le Lesotho. Une association très chère au prince Harry qui la défend activement depuis 2007 pour notamment récolter des fonds pour l’éducation, la santé, les églises ou encore le droit des femmes dans le petit pays d’Afrique australe.

Alertée de l’existence de cette grosse erreur, la famille royale s’est empressée d’apporter les modifications nécessaires en supprimant ce lien très dérangeant. Si certains médias anglais avancent la thèse du piratage du site, le quotidien "The Mirror" explique dans le même temps que "le lien incorrect semble être un ancien domaine qui a depuis changé de propriétaire". Pour l’heure, le mystère reste entier.

Par E.S.