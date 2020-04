Prince Harry : cette rare interview où il évoque le confinement à Los Angeles avec Meghan et Archie

Depuis le 31 mars dernier, le prince Harry et Meghan Markle sont totalement libres de leurs mouvements. C’est en effet depuis cette date qu’ils ne sont plus considérés comme des membres officiels de la famille royale d’Angleterre, suite à leur demande d’émancipation.

Après quelques mois passés au Canada, le duc et la duchesse de Sussex (ils conservent néanmoins ce titre royal), ont mis le cap sur Los Angeles, aux États-Unis. Si Meghan Markle qui était actrice avant leur noce, a déjà retrouvé ses marques, le frère du prince William lui, doit s’accommoder de cette nouvelle vie sous le soleil californien.

Contre toute attente, le prince Harry vient d’ailleurs de se livrer dans une rare interview. Le père de famille de 35 ans a en effet accepté de répondre aux questions des membres de "WellChild", une association qui vient en aide aux enfants gravement malades au Royaume-Uni, dont il est le parrain depuis 10 ans.

Une vie de famille simple à Los Angeles

Durant cette interview qui s’est déroulée en visioconférence, le prince Harry s’est livré sur son quotidien avec sa femme et son fils : "Je peux avoir du temps avec ma famille - tellement de temps que j’en viens presque à culpabiliser" a-t-il lancé. "On doit chérir ces moments où on est juste en train de se rouler au sol, à rire (avec Archie). Inévitablement, une demi-heure plus tard, peut-être même un jour plus tard, il y aura toujours quelque chose à gérer impérativement" a-t-il ajouté.

Toujours très humble, le fils du prince Charles n’a pas manqué de saluer le travail des membres de l’association : "La résilience et la force que vous avez sont absolument incroyables. Vous ne devez jamais oublier cela. Bien sûr, il va y avoir des journées difficiles - je suis à mille lieues de savoir à quel point c’est difficile pour vous".

Face à la crise sanitaire du coronavirus qui frappe actuellement le monde entier, le prince Harry a fait part de son impuissance : "C’est une époque étrange - on vit tous la même chose, mais chacun d’une manière unique. Le plus longtemps cette situation dure, le plus difficile elle devient pour chacun d’entre nous. Tout est dans le moral…. Tout d’un coup, nous nous rendons compte à quel point nous occupons une petite place dans le grand livre de la vie".

Par E.S.