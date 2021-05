Prince Harry : comment la police lui a appris la mort du prince Philip

Depuis qu’il a décidé de partager la vie de l’actrice américaine Meghan Markle, le prince Harry s’est éloigné peu à peu de la famille royale britannique. Allant même jusqu’à en dire tout le mal qu’il pensait dans un documentaire sur la santé mentale diffusé sur AppleTV+. "De mes 28 à mes 32 ans, cela a été une période cauchemardesque de ma vie", a affirmé le frère du prince William dans "The Me You Can't See" ("Le moi que vous ne pouvez pas voir", ndlr). Des déclarations qui ont davantage fragilisé ses relations avec sa famille.

Le prince Harry toujours en froid avec la Couronne

Désormais installé aux États-Unis avec son épouse Meghan Markle et son fils Archie, le prince Harry a été prévenu du décès de son grand-père, le prince Philip, d’une manière étonnante. D’après TMZ, il aurait appris la terrible nouvelle par la police californienne. Le protocole veut que dès qu’un membre de la famille royale britannique décède, ses proches reçoivent l’information en urgence. Mais lorsque le prince Philip s’est éteint à l’âge de 99 ans en avril dernier, le prince Harry aurait reçu un appel de Londres auquel il n’aurait pas répondu. L’Ambassade américaine a également tenté de le joindre vers 3 heures du matin. Sans succès. Après plusieurs tentatives, l'Ambassade aurait contacté le shérif de Santa Barbara, demandant si un officier pouvait se déplacer au domicile du prince Harry situé dans le Montecito. Pour rappel, le prince Philip est décédé vendredi 9 avril 2021, au château de Windsor. Ses funérailles se sont déroulées le 17 avril dernier.

Par Matilde A.