Prince Harry et Meghan Markle déposent la marque "Sussex Royal" : nouveau commerce ?

Actuellement, le duc et la duchesse de Sussex passent leurs vacances de fin d'année au Canada, avec leur fils Archie, mais le couple n'oublie pas ses priorités. Ce vendredi 20 décembre, une demande les concernant est apparue sur le site britannique de l'Office de la propriété intellectuelle, servant à recenser notamment tous les brevets, droits d'auteurs et marques de commerce. Presque passée inaperçue il y a quelques jours, elle fait maintenant polémique : "Sussex Royal" va devenir une marque déposée ! Les spéculations vont bon train : ont-ils l'intention de déployer des produits de marque et donc de jouer avec leur titre pour se faire de l'argent ?

Vers une commercialisation ?

La demande concernerait une multitude d'articles : livres, magazines, cartes, bloc-notes, calendriers puis les vêtements et chapeaux. Autres catégories, le matériel promotionnel et celui utilisé pendant les campagnes, comprenant également les collectes de fonds ainsi que tout objet servant à des fins éducatives (comprenant les formations, les activités et les conférences). Le service de conseil et de soutien du "Sussex Royal" vient compléter la liste de ce qui s'apparente à des services marchandés ou à la tentative d'empêcher des tiers d'user de la marque à d'autres fins. L'actrice de "Suits" et le fils de Diana utilisent déjà Instagram sous le nom de Royal Sussex, un compte suivi par dix millions d'internautes qui appartient à leur fondation et est représenté par le prestigieux cabinet d'avocats Harbottle et Lewis.

Par Elodie F.