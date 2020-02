Prince Harry et Meghan Markle : Elizabeth II prend une décision radicale

On ne rigole pas avec la reine Elizabeth II ! Toujours aussi intransigeante et minutieuse après 68 ans de règne, la monarque continue d’appliquer le protocole et de respecter l’étiquette royale à la lettre. Ainsi, pas question pour elle de fermer les yeux sur les moindres détails… même quand il s’agit de son petit-fils adoré. Ce mercredi 19 février, la presse britannique révèle que la souveraine vient de prendre une décision radicale : le prince Harry et Meghan Markle ont désormais l’interdiction d’utiliser le nom "Sussex Royal" pour leurs projets personnels.

Une décision prise par la reine, en réaction au départ de son petit-fils et de son épouse pour le Canada. En janvier dernier, les jeunes parents ont en effet annoncé leur souhait de quitter l’Angleterre pour voler de leurs propres ailes loin de la couronne anglaise. Dans un communiqué officiel, le prince Harry et Meghan Markle faisaient part de leur désir de ne plus vraiment faire partie de la famille royale et de leur intention de travailler pour devenir financièrement indépendants.

Elizabeth II prend une décision radicale

Suite à leur mariage en mai 2018, la reine Elizabeth II avait nommé Harry et Meghan duc et duchesse de Sussex. Si elle n’a pas encore décidé de les priver de leurs titres royaux, la monarque leur retire aujourd’hui le droit d’exploiter l’entité "Sussex Royal". Un énorme problème pour les parents du petit Archie qui l’an dernier, ont justement déposé la marque "Sussex Royal" pour pouvoir commercialiser des objets, des écharpes, des bandanas, des pyjamas et plein d’autres produits dérivés. Ce nom leur sert aussi pour leur visibilité sur Instagram, pour leurs diverses associations caritatives et pour certaines de leurs sociétés.

Mais le fait que le prince Harry et Meghan Markle doivent désormais apporter d’importantes modifications à tous ces détails administratifs importe peu à la reine : "La famille a souligné qu'elle voulait soutenir le couple dans les projets de leur nouvelle vie. Mais clairement, les responsables de la reine et du palais ont le devoir de protéger la monarchie. Les activités commerciales de Meghan et Harry ne peuvent pas en faire partie" a confié une source royale à la journaliste anglaise Rebecca English.





