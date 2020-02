Prince Harry et Meghan Markle: L'étonnante proposition de Madonna

C'est après des mois d'un acharnement médiatique que Meghan Markle et le prince Harry ont pris la décision de s'éloigner. Alors que le couple princier a renoncé à ses titres royaux pour pouvoir commencer une nouvelle vie au Canada, le prince Harry a expliqué cette décision le 19 janvier dernier lors d'un dîner de charité : "Je veux que ce soit clair, nous ne nous éloignons pas, et certainement pas de vous. Notre volonté était de continuer à servir la Reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, ce n'était pas possible (…) La décision que j'ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n'est pas une décision que j'ai prise à la légère". Et alors que le célèbre couple est actuellement à la recherche d'une demeure au Canada, le prince Harry et Meghan Markle ont reçu une proposition de la part de Madonna.

"Voulez-vous louer mon appartement ?"

Sur son comte Instagram, la chanteuse américaine a dévoilé une vidéo étonnante dans laquelle elle propose au frère du prince William et à son épouse de venir vivre aux États-Unis, et plus précisément chez elle : "Meghan et Harry, voulez-vous louer mon appartement à Central Park West ?", a-t-elle écrit en légende de la vidéo. Face à son miroir alors qu'elle se trouve dans une loge, Madonna explique que selon elle "le Canada c'est d'un ennui". Madonna se lance alors dans l'inventaire des mérites de son appartement à New York, qui offre deux chambres, "un balcon incroyable", et la "plus belle vue de Manhattan". Madonna assure même que l'endroit est "mieux que Buckingham Palace, mieux qu'un groupe de gars en chapeaux de laine". Reste à attendre une réponse de la part de Meghan Markle et du prince Harry.

Par Alexia Felix