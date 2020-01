Prince Harry et Meghan Markle : Leur message subliminal pour appeler à la gentillesse

Depuis ce début d'année, Meghan Markle et le prince Harry suscitent toutes les conversations. Après leur annonce choc de vouloir prendre leur distance avec la famille royale et de devenir financièrement indépendants, les jeunes parents du petit Archie sont la proie à de nombreuses critiques. S'ils sont soutenus par la famille royale britannique, Meghan Markle est toujours au cœur de nombreux scandales. D'ailleurs, le dimanche 19 janvier, le prince Harry était sorti du silence pour donner sa propre vérité face à cette polémique : "Nous espérions continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n'a pas été possible.". Si à présent, le duc et la duchesse de Sussex vivent des jours paisibles au Canada, cela ne les empêche pas de faire face à de nombreuses critiques. Alors que le couple soutient une association consacrée à la santé mentale en partageant des photos promotionnelles dans leur story Instagram, il semblerait que les messages leur soient également destinés !

"La gentilesse ne coûte rien"

Meghan Markle et le prince Harry, qui a été rétrogradé, appellent à la gentillesse. Ce mercredi 29 janvier, les parents d'Archie ont partagé une story comportant des photos avec des messages forts. S'ils voulaient mettre à l'honneur l'association Bell, consacrée à la santé mentale, des internautes ont repéré une double signification. Sur ces clichés, des personnes tiennent des pancartes avec des textes encourageants la gentillesse et le respect des autres. Les photos comportaient notamment les messages suivants : "Soyez gentils avec tous ceux que vous rencontrez, cela peut aller très loin"; "La gentillesse ne coûte rien" ou encore "Soyez là les uns pour les autres". De plus, le fils de Diana et du prince Charles ainsi que son épouse ont partagé un texte personnel pour encourager leurs abonnés à soutenir des associations canadiennes de santé mentale. Ils ont conclu leur story par : "Nous sommes très heureux de soutenir la campagne autour de la santé mentale de Bell. Chaque fois que vous regarderez la vidéo officielle de Bell sur Instagram, 5 cents seront reversés à des associations canadiennes de santé mentale". Une belle cause à soutenir.

Par Solène Sab