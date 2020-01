Prince Harry et Meghan Markle : pourquoi William et Charles veulent à tout prix qu’ils rentrent

Le futur du prince Harry et Meghan Markle représente une incertitude. Avec leur décision sans précédent, le couple qui a renoncé à ses titres royaux et souhaité devenir financièrement indépendant, marque un tournant pour la famille royale britannique. Désormais installés au Canada, Meghan Markle et le prince Harry refont leur vie, non sans susciter l'inquiétude des membres de leur famille. Tandis que le prince William s'était dit attristé par la prise de distance de son frère, Kate Middleton qui a été proche du prince Harry pendant de nombreuses années, serait affectée par cette prise de distance. "Elle aimerait pouvoir parler à Harry. Il lui manque et elle craint qu'elle ne sera plus jamais proche de lui", a confié une source proche à "Us Weekly". Et elle ne serait pas la seule à s'inquiéter pour l'avenir du prince Harry et de Meghan Markle.

Un éloignement qui suscite l'inquiétude

Leur éloignement suscite de nombreuses interrogations pour le prince Charles et le prince William, rapporte Voici dans son numéro en kiosque ce vendredi 31 janvier. Selon un proche de la couronne au Sunday Times, "tous les deux sont très inquiets pour Harry et Meghan. Loin du palais, ils sont vulnérables". Si la tempête médiatique dont a souffert le couple, a contribué à le faire prendre ses distances avec la famille royale et à rejoindre le Canada, Meghan Markle et le prince Harry n'y bénéficieront pas de la même protection. Comme l'indique Voici, ils ne pourront pas être protégé comme en Angleterre avec l'accord passé après le décès de Diana où les tabloïds s'étaient engagés à ne pas photographier les membres de la famille royale dans leur vie privée. Pour éviter que le prince Harry ne soit confronté à une intrusion, le prince Charles et le prince William souhaiteraient faire revenir le couple en Grande-Bretagne. Un moyen pour eux d'être mieux protégé mais aussi de rester proche de la famille. "Au palais, tout le monde sait qu'ils sont fragiles. Personne ne leur interdira de revenir", a indiqué ce même proche. La porte royale reste ouverte.

Par Marie Merlet