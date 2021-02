Prince Harry : les raisons de son départ de la famille royale dévoilées

Après l'annonce de son retrait de la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle se sont installés en Californie avec leur fils Archie. Libéré de ses obligations et devenu indépendant de la couronne, notamment financièrement, le petit-fils de la reine Elizabeth II a entamé une nouvelle vie, mais poursuit toujours ses engagements. Dans une vidéo du "Late Late Show" de l'animateur britannique James Corden, le prince Harry a confié : "Ma vie sera toujours consacrée au service public et Meghan a signé pour ça. Et nous aimons faire ça tous les deux, essayer d'apporter de la compassion, de rendre les gens heureux et essayer de changer le monde, à notre petite échelle". Le prince Harry qui n'a pas souhaité revenir sur son retrait de la "firme", s'est confié sur ce qui a motivé cette importante décision.

"C'était toxique"

S'il "n'a jamais été question de partir" de la famille royale, mais plutôt de "prendre du recul", le prince Harry a voulu s'éloigner de la pression médiatique. "C'était un environnement très difficile, comme beaucoup de gens l'ont vu, je crois. Nous savons tous comment la presse britannique se comporte. Et c'était en train de détruire ma santé mentale. C'était toxique. Donc j'ai fait ce que n'importe quel mari et père aurait fait - j'ai sorti ma famille de là. Mais nous ne sommes jamais "partis". Je serai toujours au service d'autrui - c'est ma vie - donc peu importe où je suis dans le monde, je ferai toujours la même chose", a-t-il confié. Tandis qu'il a définitivement perdu ses titres militaires et ses patronages royaux, le prince Harry a assuré : "en ce qui me concerne, quelles que soient les décisions prises (au Royaume-Uni), je ne partirai jamais. J'apporterai toujours ma contribution, ma vie est tournée vers le service public, donc où que je sois dans le monde, ce sera la même chose".

Par Marie Merlet