Prince Harry : A quel rang a-t-il été rétrogradé ?

Samedi 18 janvier, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé publiquement une nouvelle qui a créé une véritable polémique. Ils renoncent à leurs titres royaux. Le palais de Buckingham a notamment précisé que "le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront plus leur titre d'altesse royale étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale.". Cette décision du prince Harry, qui est sorti du silence pour livrer sa propre vérité, a donc de nombreuses conséquences sur sa nouvelle vie et son statut d'héritier de la famille royale. En plus de devoir rembourser certaines dépenses publiques dont les parents du petit Archie ont profité ces dernières années, le prince Harry se voit également rétrogradé. Un expert en protocole de la famille royale a fait quelques confidences au tabloïd The Sun dont les informations ont été relayées par l'AFP.

Son abandon équivaut à une "abdication"

Le prince Harry et Meghan Markle ont choqué les habitants d'outre-Manche, début janvier, en annonçant qu'ils souhaitaient abandonner leur rôle de premier plan au sein de la famille royale afin de pouvoir vivre entre le Royaume-Uni et le Canada. Ils ont également précisé qu'ils désiraient prendre leur indépendance financière après que Meghan Markle a été vivement critiquée au sujet de ses nombreuses dépenses. A présent, même s'ils conservent leur titre de "duc et duchesse de Sussex", le prince Harry a rétrogradé dans la hiérarchie royale. Selon Alastair Bruce, expert en protocole de la famille royale, l'abandon du titre d'altesse royale équivaut à "une abdication". Il note donc que Harry se retrouve rétrogradé au même rang que trente autres ducs britanniques. Un coup dur pour Harry et sa famille qui ralimente les rumeurs concernant le fait que Meghan Markle ait forcé la main de son mari à tout quitter.

Par Solène Sab