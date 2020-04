Prince Harry : Sa nouvelle vie aux Etats-Unis difficile ? Une amie témoigne

Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté officiellement le 31 mars dernier la couronne britannique, et ont renoncé à leurs fonctions royales. Le couple qui n’est plus autorisé à utiliser l’appellation "Sussex Royal", a donc fait ses adieux au compte Instagram portant ce titre : "Comme nous pouvons tous le ressentir, le monde semble en ce moment très fragile. Cependant, nous sommes sûrs que chaque être humain a le potentiel et les opportunités de faire la différence - comme on l'observe déjà en ce moment, à travers le monde, dans nos familles, dans nos communautés et en première ligne - ensemble, nous pouvons nous élever pour réaliser cette promesse (…) Vous ne nous verrez peut-être plus ici, mais le travail continue. Merci à cette communauté - pour son soutien, l'inspiration qu'elle nous a donné et sa volonté partagée de faire le bien dans le monde. Nous avons hâte de nous reconnecter à vous bientôt. Vous avez été géniaux !". Mais alors que Meghan Markle et le prince Harry ont commencé officiellement leur nouvelle vie à Los Angeles, il semblerait que le frère du prince William ait un peu de mal.

Une vie compliquée pour le prince Harry ?

Entre certains problèmes financiers, la révélation de l’endroit où il vit avec Meghan Markle ou encore un tacle de la part de Donald Trump, le prince Harry imaginait sa nouvelle vie d’une autre manière. Dans un entretien avec le magazine Radio Times, Jane Goodall, une amie du couple, a révélé que le prince Harry s’est confié à elle sur sa nouvelle vie aux Etats-Unis. Et selon l’anthropologue de 86 ans, le petit-fils d’Elizabeth II ne passerait pas un très bon moment : "Je ne sais pas comment sa carrière va se dérouler, mais oui, j'ai été en contact avec lui, même si je pense qu'il trouve la vie un peu difficile en ce moment". Jane Goodall a par ailleurs révélé que le prince Harry va devoir bientôt arrêter l’une de ses passions qu'il partage avec le prince William : "Ce sont des champions naturels sauf qu'ils chassent et qu'ils tirent. Mais je pense que Harry va arrêter parce que Meghan n'aime pas chasser, donc je pense que c'est fini pour lui".

Par Alexia Felix