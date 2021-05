Prince Harry : Ses confidences bouleversantes sur sa descente aux enfers après le décès de sa mère

Si pendant de longues années, le prince Harry s'est muré dans le silence, depuis qu'il est avec Meghan Markle, c'est un tout autre homme. Après avoir décidé de ne plus être un membre actif de la famille royale britannique en janvier 2020, le Megxit a été officialisé un an plus tard... Et si cette annonce avait déjà eu l'effet d'une bombe au sein de la monarchie, elle n'avait pas prévu le raz-de-marée qui allait suivre. Le duc et la duchesse de Sussex ont accordé une interview explosive à Oprah Winfrey en mars dernier, dans laquelle ils ont accusé des membres de la famille royale d'être racistes. De plus, la mère d'Archie a fait part de sa dépression et de son mal-être en entrant dans cette famille marquée par les traditions. Depuis, le prince Harry n'hésite plus à se confier et il a réitéré l'expérience avec la célèbre journaliste américaine.

"Comme si j'étais hors de mon corps"

Ce jeudi 20 mai, une série documentaire consacrée à la santé mentale est sortie sur Apple TV+. Intitulée "The Me You Can't See", elle met notamment en scène le prince Harry qui apparaît une nouvelle fois sans filtre face à Oprah Winfrey. Le frère du prince William a notamment évoqué la disparition de sa mère, la princesse Diana, le 31 août 1997, et sa descente aux enfers qui s'en est suivie. Il a confié avoir sombré dans l'alcool et les drogues après cette perte tragique, afin "de ne pas ressentir ce qu'il ressentait". "C'était comme si j'étais hors de mon corps et que je me contentais de faire ce qu'on attendait de moi", a précisé le père d'Archie à la journaliste. Le fils du prince Charles a même avoué qu'il buvait l'équivalent d'une semaine d'alcool en seulement "un week-end", afin de tout oublier. De tristes confidences qui ont marqué une terrible partie de sa vie : "J'étais complètement désorienté mentalement", a-t-il également ajouté, précisant qu'entre ses 28 et 32 ans, il a souffert de terribles crises d'angoisse et de panique. Lors de cet entretien, le prince Harry a souhaité parler des pensées suicidaires de Meghan Markle, qui l'auraient poussé à quitter la "Royal Family". Pour lui, il est essentiel de briser ces tabous et il souhaite aider les personnes qui se retrouvent dans des situations similaires.

Par Solène Sab