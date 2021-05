Prince Harry : ses dernières déclarations fragilisent ses relations avec la famille royale britannique

Depuis que le prince Harry a décidé de s’écarter de la famille royale britannique, de nombreuses rumeurs affirment que leurs relations sont désormais tendues. L’interview-événement qu’ont accordé le prince Harry et son épouse Meghan Markle à l’animatrice américaine Oprah Winfrey n’a rien arrangé. Au contraire. Entre les accusations de racisme et les révélations de Meghan Markle sur sa tentative de suicide… La famille royale britannique en a pris pour son grade. Et alors que les obsèques du prince Philip, décédé à 99 ans en avril dernier, auraient pu resserrer les liens, rien ne s’est déroulé comme prévu.

alcool, drogue... Que cherche le prince Harry ?

La réconciliation ne sera pas pour tout de suite. Et pour cause, le prince Harry vient d’accorder de nouvelles déclarations sur son passé au sein de la famille royale. "De mes 28 à mes 32 ans, cela a été une période cauchemardesque de ma vie. J’étais décidé à boire, j’étais décidé à prendre de la drogue, j'étais décidé à essayer toutes les choses qui pouvaient me faire oublier tout ce que je ressentais", affirme le prince Harry dans "The Me You Can't See" ("Le moi que vous ne pouvez pas voir", série documentaire sur la santé mentale ndlr) sur AppleTV+. Selon un proche de la famille royale britannique, ces nouvelles déclarations ne sont pas vues d’un très bon oeil. "Chacun a du mal à comprendre ce qu'il tire ou espère réaliser par des interventions comme celle-ci. Il est parfaitement possible de faire campagne efficacement sur la question de la santé mentale sans parler de manière aussi approfondie de ses propres expériences", estime cette source auprès du "Daily Mail".

Par Matilde A.