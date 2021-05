Prince Harry : ses lourdes révélations sur la famille royale

Ce n'est plus un secret pour personne. Les relations entre le prince Harry et la famille royale ne sont pas au beau fixe. Janvier 2020, Meghan Markle et Harry démissionnaient de leur fonction royale pour partir vivre aux États-Unis. Le 7 mars dernier, ils sortaient du silence pour la première fois. Et Meghan Markle n'avait pas hésité à mettre en lumière le racisme dont elle a été victime par les membres de la famille royale. Selon elle, certaines personnes se seraient inquiétés de la couleur de peau du petit Archie : "Il y a eu plusieurs conversations avec Harry sur la couleur de peau de notre fils et l'image que ça pourrait donner (...) Mais non je ne dirai pas [qui a tenu ces propos], je pense que ce serait trop dévastateur pour eux".

"un mélange entre The Truman Show et vivre dans un zoo"

Des déclarations que la famille a réfuté et qui semblent une nouvelle fois avoir mis de l'eau sur le feu. Ce vendredi 14 mai, le prince Harry était invité dans le podcast "Armchair Expert" présenté par Dax Shepard. Et il n'a pas été tendre avec sa famille. "En matière d'éducation, j'ai sans doute hérité de la souffrance de mon père et je vais tout faire pour mettre fin à cette transmission (...) Je comprends aussi qu'il m'a traité comme il a été traité, donc à un moment je me demande comment je peux changer tout cela avec mes propres enfants. La solution s'impose : déménager avec ma famille aux Etats-Unis, ce n'était pas prévu, mais c'était une question de santé mentale" déclarait-il.

Mais Harry ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'il déclare ensuite que sa vie au sein de la famille royale était "un mélange entre The Truman Show et vivre dans un zoo".

