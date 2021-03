Prince Harry : son nouveau job à la Silicon Valley loin de Buckingham Palace

C’est une nouvelle vie qui commence pour le prince Harry. Après l’annonce de son retrait de la famille royale britannique, le duc de Sussex s’est installé avec sa femme Meghan Markle et son fils Archie en Californie, aux États-Unis. Désormais libéré de ses obligations royales, le prince Harry est aussi devenu financièrement indépendant.

Qui dit nouvelle vie, dit aussi nouvelle ambition ! Le prince Harry l’a bien compris. C’est la raison pour laquelle il vient de décrocher un nouveau job à la Silicon Valley. En effet, selon une information du "Wall Street Journal", le frère de William a été recruté en tant que cadre pour travailler dans une start-up de la Silicon Valley, baptisée Better Up.

"J'ai l'intention d'aider à créer un impact dans la vie des gens"

Créée en 2013, l'entreprise Better Up propose via son application "des coachings, des contenus et des soins personnalisés pour transformer les vies et les carrières", "des grands défis aux petits changements".

Le deuxième fils de Diana et du prince Charles y officiera en tant que "directeur de l'impact". Il aura pour mission de participer aux "décisions stratégiques sur les produits" et les "contributions caritatives". Dans un e-mail où il explique les raisons qui l’ont poussé à décrocher ce nouveau job, le prince Harry déclare : "J'ai l'intention d'aider à créer un impact dans la vie des gens". "Le coaching proactif offre des possibilités infinies de développement personnel, une prise de conscience accrue et une vie meilleure à tous points de vue", a-t-il précisé.

Par Matilde A.