Prince Harry : son nouveau projet avec Netflix dévoilé

Installé Outre-Atlantique avec Meghan Markle et leur fils Archie, le prince Harry a pris ses distances avec la famille royale. Son prochain projet : la sortie du documentaire Netflix "Comme des phénix : l’esprit paralympique" dans lequel il apparaît. Après Meghan Markle qui prête sa voix à un documentaire sur Disney Plus, c’est au tour de son mari d’être visible sur Netflix, plateforme qu’il avait par le passé critiquée. La série The Crown avait subi les critiques du frère de William. Si la reine Elizabeth II déclarait être fan de la série, on ne peut pas en dire autant de son petit-fils qui ne souhaitait pas que ses frasques passées soient adaptées à l’écran. Ce nouveau projet avec Netflix n’a rien à voir et semble avoir réconcilié le prince Harry avec la plateforme.

Un sujet qui tient à cœur au prince Harry

Le journaliste britannique Omid Scobie a dévoilé sur Twitter la bande-annonce du documentaire dans lequel apparaît le prince Harry qui y déclare : "Il n’existe rien de mieux au monde que le sport pour nous faire sortir des endroits les plus sombres". Dans ce long-métrage dont la sortie est prévue le 26 août prochain, sportifs de haut niveau et observateurs évoquent les Jeux Paralympiques et la façon dont ils ont participé à changer le regard du public sur le handicap. Un sujet qui tient particulièrement à cœur au prince Harry qui organise depuis 2014 les Invictus Games, tournoi dans lequel soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés s’affrontent lors de différentes épreuves. Si l’édition 2020 n’a pu se tenir en raison de la pandémie de coronavirus, le prince Harry a annoncé que cette cinquième édition sera reportée en 2021 à La Haye. Un événement qui tient à cœur au fils de la princesse Diana. C’est d’ailleurs lors de l’édition 2017 qu’il était apparu pour la première fois au bras de Meghan Markle…

“There isn’t anything else in the world that can bring you back from the darkest places than sport.”



Prince Harry features in the forthcoming @netflix @HTYTstories documentary #RisingPhoenix, which tells the inspiring stories behind the @Paralympics. pic.twitter.com/it0mrTFzJq — Omid Scobie (@scobie) August 13, 2020

Par Valentine V.