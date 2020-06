Prince Harry : son terrible souvenir des obsèques de sa mère Diana

Lorsque Lady Diana est décédée le 31 août 1997 dans un tragique accident de la route à Paris, le prince Harry avait à peine 13 ans. Cette douloureuse épreuve a marqué le fils du prince Charles, à commencer par les obsèques très médiatisées de sa mère à l’abbaye de Westminster. Lors des funérailles qui ont été diffusées en direct à la télévision, le prince Harry a mal vécu le protocole qui lui a été imposé, avait-il confié à la journaliste et biographe Angela Levin. Alors que le prince Harry a quitté la famille royale notamment pour s’affranchir des obligations, Angela Levin est revenue dans le documentaire "Harry et Meghan, les affranchis" sur BFMTV ce lundi 15 juin, sur les confessions du prince Harry sur ces obsèques.

"C'était terrible ce qu'ils nous ont fait"

"C'était terrible ce qu'ils nous ont fait", avait confié l’époux de Meghan Markle à la biographe. "Nous faire marcher avec William derrière le cercueil de notre mère, on ne devrait pas faire ça à un enfant de 12 ans, c'est juste trop dur à supporter. C'était aussi terrible car nous étions tellement tristes et il y avait déjà des millions de personnes dans les rues qui étaient elles aussi endeuillées. Je ne supportais pas de les voir pleurer, parce que je me disais c'est ma mère, c'est moi qui l'ai perdue, et vous êtes en train de pleurer, pourquoi est-ce que vous pleurez vous ?", a rapporté Angela Levin sur le traumatisme du prince Harry. "Il m'a dit 'tous ces gens à travers le monde qui nous regardaient, c'était horrible. Je n'aurais jamais laissé mon enfant vivre la même chose'", aurait-il souhaité.

Par Marie Merlet