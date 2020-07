Prince Harry : son touchant hommage à sa mère Diana

Ce 1er juillet, Lady Diana aurait célébré ses 59 ans. Disparue il y a près de 23 ans dans un tragique accident de la route à Paris, l'ancienne épouse du Prince Charles a vu sa mémoire saluée par son fils Harry. A l'occasion de la cérémonie des Diana Award Charity pour récompenser les jeunes personnes engagées pour changer le monde, le prince Harry est apparu dans une vidéo pour honorer l'héritage laissé par sa mère. "Je suis si incroyablement fier de ces prix car ils honorent l’héritage de ma mère et font ressortir le meilleur de gens comme vous. Vous faites tous un travail incroyable et à un moment plein d’incertitude, vous avez trouvé en vous le pouvoir et l’inspiration pour laisser une marque positive sur le monde", a-t-il déclaré.

Le prince Harry fier de sa mère

Fier que sa mère puisse toujours inspirer les autres, le prince Harry a poursuivi : "Je sais que ma mère a été une inspiration pour beaucoup d'entre vous et je peux vous assurer qu'elle se serait battue à vos côtés. Comme beaucoup d'entre vous, elle n'a pas choisi la facilité, la voie la plus populaire ou la plus confortable. Mais elle défendait les gens qui en avaient besoin". Alors que l'édition 2020 de la cérémonie a récompensé un londonien de 24 ans, James Frater, qui lutte contre le racisme, l'époux de Meghan Markle a prononcé un discours engagé en lien avec les protestations suite à la mort de George Floyd : "Le racisme institutionnel n’a pas sa place dans nos sociétés, mais il est toujours endémique. (…) Les préjugés inconscients doivent être reconnus pour créer un monde meilleur pour vous tous". Avant de citer Meghan Markle qui était finalement sortie du silence à ce sujet : "Ma femme a dit récemment que notre génération et celles qui nous ont précédés n’ont pas fait assez pour réparer les torts du passé". Une touchante déclaration du prince Harry qui marche dans les pas de Lady Diana.

Par Marie Merlet