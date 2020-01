Prince Harry sort du silence et livre sa vérité après la polémique

Le 8 janvier dernier, à travers un post Instagram auquel personne – ou presque – ne s'attendait, Meghan Markle et le prince Harry annonçaient qu'ils ne souhaitaient plus honorer leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Un véritable coup dur pour la reine Elizabeth II qui a tant bien que mal tenté de dissuader son petit-fils. À l'issue d'une réunion de crise organisée dans l'urgence à Sandringham, Sa Majesté a finalement autorisé une "période de transition", afin que Meghan et Harry puissent mener à bien leur projet d'indépendance, qu'ils entendent vivre loin de Buckingham Palace, au Canada. Ce week-end, nouveau rebondissement dans cette affaire qui en passionne plus d'un : les parents du petit Archie renoncent finalement à leur titres royaux de duc et duchesse de Sussex, comme leur avait imposé la reine dans l'hypothèse d'un départ. Le début de la fin. Jusqu'alors, et depuis son annonce-choc, le prince Harry avait choisi de se tenir loin de la colère de ses concitoyens. Jusqu'à ce qu'il décide de s'expliquer.

Le prince Harry à cœur ouvert

Dimanche 19 janvier, le fils de Lady Diana et du prince Charles était invité à un diner de charité à Londres. L'occasion d'exprimer sa "grande tristesse" de quitter ainsi la monarchie britannique. Le prince Harry a toutefois fait savoir qu'il n'avait pas eu "d'autres choix". "La décision que j'ai prise pour ma femme et moi n'a pas été prise à la légère" a-t-il assuré, sûrement en réponse aux mauvaises langues qui jugeait sa décision "irresponsable". Une décision qui résulterait donc de "mois de pourparlers, suivant des années de défis." "Nous espérions continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n'a pas été possible." Voilà pourquoi Meghan et Harry renoncent également à leur allocation royale et se sont engagés à rembourser les 2.3 millions d'euros employés dans la rénovation de leur résidence de Frogmore Cottage. En conclusion, le prince Harry s'est excusé de ne "pas avoir toujours bien fait les choses", et entend bien servir ses engagements de cœur jusqu'au bout, avec ou sans la famille royale : "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour porter haut les couleurs du pays et remplir avec fierté notre rôle."

BREAKING: Prince Harry: "There was no other option."



Prince Harry has revealed he and Meghan felt they had no other option but to leave the Royal Family behind during a speech for his Sentebale charity.



Read more here: https://t.co/2tNh1kBEXM pic.twitter.com/8plUnoJlX5 — Sky News (@SkyNews) 19 janvier 2020

Par Sarah M