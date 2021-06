Prince Harry : une pétition lancée pour que ses titres royaux lui soient retirés

Tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde, c'est ce qu'a décidé d'entreprendre le prince Harry après son mariage avec l'actrice américaine Meghan Markle. Si ce choix n'est pas vu d'un très bon oeil au sein de la Couronne, provoquant des tensions entre le prince Harry et son frère William, le duc de Sussex semble avoir gagné le jackpot. Avec sa femme Meghan Markle, le prince Harry s'est installé en Californie et a pu signer de juteux contrats avec Netflix, mais aussi Spotify. Une nouvelle vie pour les parents d'Archie qui ont tout de même gardé leur titre de duc et duchesse de Sussex. Ce n'est pas du goût de tous. À tel point qu'une pétition en ligne a été lancée sur le site Change.org par Lady Campbell, une aristocrate et écrivaine britannique connue pour avoir écrit "Meghan and Harry : The real story".

Une pétition pour "mettre fin aux dommages causés à la monarchie"

Son but : inciter le couple formé par le prince Harry et Meghan Markle à renoncer à leurs titres royaux. Cette pétition remporte un franc succès puisque déjà 40 000 Britanniques l'ont signée. Cette initiative, Lady Campbell l'explique. Elle dit vouloir "mettre fin aux dommages causés à la monarchie". "En tant que citoyen purement privé, sans rang, style ou titre royal, il pourra se livrer à ses convictions personnelles, comme c'est le droit de tous les citoyens privés, sans la possibilité conséquente de nuire à l'institution de la monarchie ou aux relations entre puissances amies", met également en avant la pétition. Voilà qui ne devrait pas réjouir le prince Harry !

Par Matilde A.