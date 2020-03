Prince Harry victime d’un canular téléphonique : ses révélations sur le Megxit

Alexey Stolyarov et Vladimir Kuznetsov ont récidivé. Ces deux humoristes russes ont piégé le prince Harry cette fois. Alors qu'il pensait discuter par téléphone avec la jeune Greta Thunberg et son père, Svante, le mari de Meghan Markle était en fait victime d'un canular. Sauf que certains de leurs échanges ont été publiés dans le Daily Mail et Harry est cash sur sa décision de se retirer de la vie royale… Si le choix n'était pas facile, "c'était la bonne décision pour sa famille" et pour "protéger son fils". Arrivera-t-il à se faire à cette "nouvelle vie" ? "Vous oubliez que j'ai été dans l'armée pendant 10 ans, donc je suis plus normal que ma famille ne voudrait le croire" confie le frère de William. Il répond aussi à la perte de leurs titres avec Meghan Markle. "Vous ne devez pas croire ce que vous lisez, personne ne nous a dépouillé de nos titres (...) On nous a demandé de ne pas les utiliser pour gagner de l'argent, ce que nous ne ferions jamais". Il en profite pour tacler les médias....

"Le monde est dirigé par des gens très malades"

Le prince Harry qui s'est installé au Canada se sent "critiqué par les médias pour avoir fait toutes sortes de choses et essayé de changer notre façon de penser". Il ajoute alors, "Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la bataille que nous menons contre eux est bien plus que nous". Pensant échanger avec la jeune militante écologiste le soir du nouvel an et le 22 janvier selon The Sun, le prince Harry évoque la situation actuelle et tacle Donald Trump qui a "du sang sur les mains".

Puis il continue, "Malheureusement, le monde est dirigé par des gens très malades, donc c'est la jeune génération qui va faire toute la différence (…) Les gens doivent se réveiller et la seule façon de réveiller les gens est une prise de conscience donc vous devez avoir des gestes forts". Des propos puissants qui ne passent pas inaperçu. S'il a été critiqué sur son utilisation de jets privés, Harry s'en défend. "La plupart des gens prennent bien des avions pour un week-end ou une soirée et que parfois pour la sécurité de sa famille, il faut faire des choix".

Par Non Stop People TV