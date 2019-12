Prince Philip hospitalisé : les nouvelles se veulent rassurantes

Les fêtes de Noël démarrent mal pour Elizabeth II. Tout juste arrivée au château de Sandringham ce vendredi 20 décembre pour passer la fin d'année, la reine d'Angleterre n'a pas pu rejoindre le prince Philip. Son époux qui était déjà depuis plusieurs semaines au domaine royal de Sandringham, a dû retourner à Londres ce jour même pour des raisons de santé. Le palais de Buckingham a indiqué que le duc d'Edimbourg, âgé de 98 ans, a été transporté à l'hôpital, sans ambulance néanmoins. Son admission sur les conseils de son médecin est "préventive", a indiqué "The Telegraph" d'après les informations du Palais.

Bientôt de retour à Sandringham ?

L'hospitalisation du prince Philip est dans le but de le mettre "sous observation et pour le traitement d'un problème existant au préalable". L'état de santé du duc d'Edimbourg ne ferait donc pas l'objet d'inquiétude, comme le suppose l'absence d'Elizabeth II. Il pourrait d'ailleurs retrouver rapidement son épouse à Sandringham pour accueillir Kate Middleton et le prince William avec leurs enfants George, Charlotte et Louis. Selon la correspondante royale du "Daily Mail", Rebecca English, le prince Philip resterait seulement deux jours au King Edward VII's Hospital. Si ces nouvelles se veulent rassurantes, l'état de santé du prince Philip reste fragile. Retiré de la vie publique depuis 2 ans, il aurait été touché par des vertiges selon la presse britannique en novembre, et ne serait "plus en mesure d'accompagner la reine dans l'exercice du pouvoir" selon un proche du couple royal, rapporté par le Sun.

Par Marie Merlet