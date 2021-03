Prince Philip hospitalisé : pourquoi il doit rester à l’hôpital

Plus de peur que de mal ? Le 1er mars dernier, le prince Philip a fait une frayeur aux Britanniques. Et pour cause… Hospitalisé à la suite d’un problème cardiaque, le mari de la reine Elizabeth II a subi une "intervention réussie" à l'hôpital St Bartholomew's, rapporte le palais de Buckingham dans un communiqué relayé ce jeudi 4 mars 2021. Avant de préciser : "Il restera à l'hôpital plusieurs jours pour être soigné, se reposer et récupérer".

Le 17 février 2021, le Prince Philip a été admis à l'hôpital King Edward VII de Londres après avoir fait un malaise. Plus tard, il a été précisé qu’il était soigné pour une infection et placé sous observation en raison de ses antécédents cardiaques. Il a ensuite été transféré à l'hôpital St Bartholomew's de la capitale britannique, qui possède l'un des plus grands services cardio-vasculaire d'Europe, précise la BBC. Le DailyMail avait alors donné des nouvelles rassurantes en assurant que le duc d'Edimbourg "répond bien aux traitements".

L'état de santé du prince Philip "s'améliorerait légèrement"

Depuis, son fils Charles lui aurait rendu visite à l’hôpital et les médecins "gardent un œil sur lui", a déclaré le prince William. De son côté, Camilla Parker Bowles a donné de ses nouvelles. À l'occasion d'une visite au centre de vaccination de Croydon, dans le sud de Londres, elle a assuré que l'état de santé du prince "s'améliorerait légèrement", mais que son traitement "lui ferait mal par moment".

Le 10 juin prochain, le prince Philip célèbrera son centième anniversaire. En attendant, la famille royale tient sa respiration jusqu’à la diffusion de l’interview de Meghan Markle et Harry, par Oprah Winfrey sur CBS. Un entretien qui pourrait bien faire l’effet d’ "une bombe diplomatique", comme l’a affirmé une source de la chaîne.

Par C.F.