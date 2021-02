Prince Philip hospitalisé : son fils le prince Charles lui a rendu visite

Hospitalisé depuis ce mardi, le prince Philip a reçu la visite de son fils le prince Charles ce samedi 20 février. Avec un masque sur la bouche et le nez, le fils aîné de la reine Elizabeth a été photographié visiblement ému, en se rendant à l’hôpital King Edward VII de Londres où le duc d'Edimbourg a été admis "par précaution". Alors l'Angleterre est en confinement, l’époux de la reine d’Angleterre ne devait pas recevoir de visites qui sont interdites aux proches des personnes hospitalisées, mais des "circonstances exceptionnelles" semblent avoir permis au prince Charles de voir son père, selon le Sun. Agé de 99 ans, le prince Philip a été hospitalisé "après avoir été malade" et devrait y rester "pour quelques jours d'observation et de repos".

"Quelques jours d'observation"

L'époux de la reine Elizabeth II qui s'était senti "indisposé", d'après le communiqué du palais de Buckingham, a suivi les recommandations de son médecin. S'il n'y a pas eu plus de précision sur son état de santé, son hospitalisation n'est néanmoins pas liée au Covid-19. Selon une source du palais royal citée par le Daily Mail, le prince Philip aurait conservé sa "bonne humeur". Le duc d'Edimbourg qui va célébrer son 100ème anniversaire en juin prochain, a été vacciné contre le Covid-19 en janvier 2021. Tout comme la reine Elizabeth II avec qui il vit au château de Windsor depuis le début de la crise sanitaire.

Par Marie Merlet