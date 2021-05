Prince Philip : les vraies causes de sa mort révélées

Le 9 avril 2021, le Prince Philip décédait à l'âge de 99 ans. C'est le Palais de Buckingham Palace qui avait annoncé la triste nouvelle dans un communiqué : "C'est avec une profonde tristesse que sa majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor".

Né le 10 juin 1921, il avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour des soucis cardiaques. Ses funérailles ont lieu le 18 avril dernier St George's Chapel à Windsor.

Son fils Charles lui avait rendu un bel hommage quelques jours après : "Je tenais particulièrement à dire que mon père, pendant les 70 dernières années, je suppose, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine, à ma famille et au pays, mais aussi à l'ensemble du Commonwealth. Comme vous pouvez l’imaginer, mon père nous manque énormément à ma famille et moi-même. Il était très aimé, et très apprécié".

le mystère est levé

Dans le communiqué dévoilé par le palais pour annoncer la mort du Prince Philip, il était écrit qu'il était mort "paisiblement" mais les causes de sa mort n'avaient jamais été officiellement dévoilées. Son certificat de décès a été dévoilé par le Télégraph ce mardi 4 mai. Il a été rédigé par Sir Huw Thomas, chef de la maison médicale royale et dans ce dernier, on apprend que l'époux d'Elizabeth II est décédé dé "vieillesse". Cela signifie également qu'aucune maladie ou blessure n'a été identifiée et n'a contribué à la mort du Prince Philip.

Dans ce communiqué, le Prince Philip est appelé par son nom complet : "Son Altesse Royale le prince Philip, duc d'Édimbourg anciennement connu sous le nom de prince Philippos de Grèce et du Danemark anciennement connu sous le nom de Philip Mountbatten."

Par J.F.