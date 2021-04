Prince Philip mort : la date de ses obsèques dévoilée

Le 9 avril s’est éteint à 99 ans le mari de la reine Elizabeth II depuis plus de 70 ans. Le prince Philip, duc d’Edimbourg, est paisiblement parti deux mois avant son centenaire. Un choc pour la famille royale mais aussi pour tous les britanniques, comme en a témoigné le premier ministre Boris Johnson, qui a rendu un vibrant hommage au défunt prince. On en sait aujourd’hui un peu plus sur la date des obsèques, qui vient d’être dévoilée. Celles-ci auront lieu le 17 avril, et suivront donc une période de deuil national de huit jours. Le prince Harry devrait normalement rentrer en Angleterre pour assister à l’enterrement de son grand-père. En effet, en raison des conditions sanitaires, le prince Philip sera enterré en toute intimité avec la présence de ses proches, qui l’accompagneront à la chapelle Saint-Georges de Windsor, puis au cimetière de Frogmore Garden où sont également enterrés la reine Victoria et le prince Albert.

Operation Forth Bridge

L’enterrement portera le nom d’operation Forth Bridge. Et pour cause. Le respect des gestes barrières est en effet devenu difficile en Angleterre depuis la triste annonce. Depuis la nouvelle du décès du prince Philip, les attroupements se multiplient autour du palais de Buckingham. Des londoniens qui s’embrassent, déposent des fleurs, des messages de condoléances, loin des mesures strictes imposées par la pandémie. Cependant, outre les conditions actuelles, le prince Philip souhaitait des funérailles en petit comité, « sans grande agitation ». Il a donc été conseillé aux anglais de suivre les funérailles depuis leur domicile. Le duc d'Edimbourg a passé ses ultimes moments jours au château de Windsor après un séjour de plusieurs semaines à l'hôpital. Il souffrait d’une maladie cardiaque et d’une infection.

Par Sarah Chelly