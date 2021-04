Prince Philip mort : le Prince Charles lui rend un émouvant hommage

Le Prince Philip est mort à l'âge de 99 ans. C'est le Palais de Buckingham Palace qui a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué : "C'est avec une profonde tristesse que sa majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor".

Né le 10 juin 1921, il avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour des soucis cardiaques. L'Angleterre entre donc dans une période de deuil national jusqu'aux funérailles du prince Philip qui auront lieu dans quelques jours à la St George's Chapel à Windsor.

"mon père nous manque énormément"

Depuis l'annonce de sa mort, tous les regards sont évidemment tournés vers les membres de la famille royale. Après avoir eu une pensée émue pour la reine Elizabeth II qui a partagé sa vie pendant plus de 73 ans, les Britanniques se sont ensuite demandés si le prince Harry serait présent aux funérailles du Prince Philip. Et ce samedi 10 avril, c'est le prince Charles qui est sorti du silence lors d'un discours devant les caméras britanniques.

"Je tenais particulièrement à dire que mon père, pendant les 70 dernières années, je suppose, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine, à ma famille et au pays, mais aussi à l'ensemble du Commonwealth. Comme vous pouvez l’imaginer, mon père nous manque énormément à ma famille et moi-même. Il était très aimé, et très apprécié (…) Mon cher papa était une personne très particulière, qui, je pense, aurait été surpris par les réactions et toutes ces choses touchantes qui ont été dites à son sujet. Nous sommes vraiment reconnaissants. Cela va nous soutenir dans cette épreuve si particulièrement triste. Merci".

Par J.F.