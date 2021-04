Prince Philip mort : le prince Harry et le prince William lui rendent hommage

Le prince William et le prince Harry rendent hommage à leur grand-père, le prince Philip, décédé à l'âge de 99 ans ce vendredi 9 avril. Les deux frères se sont chacun confié avec émotion après la disparition du duc d'Edimbourg. Sur les comptes de Kensington Palace ce lundi 12 avril, le prince William s'est dit "chanceux" d'avoir eu l'exemple de son grand-père pour le "guider", mais aussi d'avoir pu compter sur sa présence dans sa vie d'adulte. Reconnaissant que sa femme Kate Middleton a pu connaître le prince Philip pendant plusieurs années, le prince William a souligné le "sens contagieux de l'aventure" et le "sens de l'humour espiègle" de son grand-père. "Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d'une génération extraordinaire. Catherine et moi continuerons de faire ce qu'il aurait voulu et nous soutiendrons la reine dans les années à venir. Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu'il voudrait que nous continuions notre travail", a-t-il conclu.

Une "légende de la blague"

Peu après son frère, le prince Harry qui serait revenu au Royaume-Uni pour assister obsèques de son grand-père, a partagé un texte plus original. Sur le site de sa Fondation Archewell, il a rendu hommage à "un homme de service, d’honneur" avant d'évoquer le "grand humour" de l'époux de la reine Elizabeth II. "Il était fidèle à lui-même avec un esprit très aiguisé, et il pouvait retenir l’attention de toute une pièce grâce à son charme, et aussi parce qu’on ne pouvait jamais savoir ce qu’il était capable de dire", a-t-il écrit en qualifiant son grand-père de "maitre du barbecue, légende de la blague et plaisantin jusqu’à la fin". "Il a été un roc pour Sa Majesté la Reine, d’une dévotion sans pareille. À ses côtés durant 73 ans de mariage, et alors que je pourrais continuer comme ça, je sais qu’il me dirait là maintenant à nous tous, avec une bière à la main: 'Oh, arrête avec ça !'", a-t-il poursuivi avant de conclure "Tu garderas toujours une place spéciale dans le cœur de Meghan, Archie et moi (ainsi que de ta future arrière-petite-fille)".

Prince Harry has also issued a tribute to his grandfather on the Archewell website. He closes it with the motto of the Royal Marines. Philip handed down his role as Captain General to Harry, but he was stripped of it after quitting royal duties. — Rebecca English (@REDailyMail) April 12, 2021

Par Marie Merlet